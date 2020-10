05.10.2020 09:25 Uhr

Ozzy Osbourne und Sharon: Krass, so viel Sex haben sie immer noch!

Ozzy Osbournes Frau Sharon hat aus dem Nähkästchen geplaudert. Die beiden sind seit 38 Jahren verheiratet und wer denkt, diese Beziehung sie eingeschlafen, der täuscht sich.

In der CBS-Show „The Talk“ hat die Frau von Kultrocker Ozzy Osbourne ordentlich aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, wie es um die Beziehung der beiden nach 38 Ehejahren steht.

Ozzy war „oversexed“

Dabei nahm Sharon Osbourne auch zum Sex mit dem 71-Jährigen Stellung: „Also, wir alle wissen, dass Ozzy ‚oversexed‘ war. Das ist kein Geheimnis. Er hatte genug für alle.“

Und weiter: „Es wird weniger. Vorher war es dreimal am Tag, aber es ist weit weniger jetzt. Lass uns sagen, ein paar Mal pro Woche, was normal ist in einer langen, langen Beziehung.“

„Sex verändert sich“

Osbourne ergänzte: „Für alle älteren Damen hier sprechend: Wenn ihr in einer Beziehung seid, hat eure Beziehung Höhen und Tiefen. Und je nachdem, wo ihr in eurer Beziehung seid, liebt ihr euch mehr. Sex verändert sich, sodass es nicht nur um Sex geht, es geht um Intimität. Es geht darum, mit der Person, die du liebst, zusammen zu sein. Sie liebt dich. Es verändert sich nur.“

Liebe nach 38 Jahren

Obwohl sie seit 1982 verheiratet sind, sei die Liebe heute größer denn je: „Diese Gänsehaut, die du bekommst, verändert sich zu etwas anderem. Es ist eine Wärme. Es ist Respekt. Es ist ein Gefühl der Liebe und des Komforts, also diese Schmetterlinge verwandeln sich in diesen Komfort. Die Sache ist die, wenn jemand dich auf besondere Art bewegt, liebst du ihn. Du machst Liebe. Es ist die beste Sache der Welt.“

