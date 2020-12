28.12.2020 12:45 Uhr

Palina Rojinski: So gratuliert sie ihrer schönen Schwester zum Geburtstag

Palina Rojinski hat ihrer schönen Schwester Vivienne Geburtstagsgrüße per Instagram geschickt. Dabei hat die Moderatorin gleich mehrere Bilder von sich und dem Model gepostet.

Das gute Aussehen scheint bei Palina Rojinksi (35) definitiv in der Familie zu liegen. Nicht umsonst ist ihre kleine Schwester Vivienne mittlerweile als gefragtes Model tätig und ergatterte dabei bereits fette Deals mit namhaften Labels wie “Adidas“ oder “Yves Saint Laurent“. Doch Palina und Vivienne verbindet nicht nur das gute Aussehen, sondern auch ein ausgesprochen gutes Verhältnis miteinander.

Palinas emotionale Botschaft

Auf Instagram hat Palina der Schönheit nun mit einem emotionalen Post zum 26. Geburtstag gratuliert. “Ich wünsche der besten Schwester der Welt alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können! Für immer Seite an Seite“, so die “Nightlife“-Darstellerin zu dem Beitrag.

Vivienne als Model für “Astrolinski“

Dazu gab es eine Reihe von Bildern, auf denen die Schwestern mal zusammen und mal mit der ganzen Familie zu sehen sind. Auf dem ersten Foto hingegen ist Vivienne alleine zu sehen. Die Aufnahme entstand bei einem Shooting für Palinas gefragte Merchandise-Kollektion zu ihrem regelmäßig erscheinenden Horoskop “Astrolinski“. Wer, wenn nicht ihre eigene Schwester, hätte sich besser als Gesicht für die Kampagne geeignet?

Follower sind begeistert

Auch Palina Rojinskis Follower scheinen hin und weg von der 26-Jährigen zu sein. “Ihr müsst eure Gene weiter vererben“, lautet zum Beispiel ein Kommentar. Ansonsten lebt Vivienne aber eher zurückgezogen und steht nicht ganz so fett im Rampenlicht wie ihre ältere Schwester. Erst 2015 hat die Schauspielerin die Beauty erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt, als sie ihr ebenfalls per Instagram zum Geburtstag gratuliert hat.

Galerie

Vivienne macht ihr eigenes Ding

Seitdem begleitete Vivienne ihre Schwester ab und an zu Veranstaltungen, zieht aber generell eher ihr eigenes Ding durch. Familie Rojinski ist eben nicht nur in Sachen Beauty, sondern auch in Sachen Sympathie ganz oben auf der Skala verordnen. (JuC)