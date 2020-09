13.09.2020 17:01 Uhr

Paris Hilton: „Habe seit dem 1. Date keine Nacht ohne ihn verbracht“

Paris Hilton ist sich sicher, endlich die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Sie und Carter Reum sind seit mehreren Monaten ein Paar.

Paris Hilton (39) hatte erst 2018 ihre Verlobung gelöst und war anschließend mit Carter Reum zusammengekommen, den sie bereits seit 15 Jahren kennt. Nun scheint sie die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben und sagt im Interview mit dem „People“-Magazin: „Ich habe den Richtigen gefunden.“

Paris Hilton hatte eigentlich genug von Männern

Gefunkt habe es im letzten Herbst: „Wir hatten damals unser erstes Date und haben seither keine Nacht ohneeinander verbracht.“ Dass sie sich nochmal so verlieben würde, hatte Paris nicht gedacht: „Nach meiner letzten Trennung dachte ich, ich würde für immer allein bleiben. Ich dachte, ich gebe auf und konzentriere mich auf mich selbst“, so die Hotelerbin.

Süße Liebesbotschaft

„Ich dachte, ich brauche niemanden mehr. Dass ich mich also tatsächlich verliebt habe, dafür bin ich einfach so dankbar.“ Vor Kurzem erst hatte sie ihrem Liebsten auf Instagram geschrieben: „Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich keine Ahnung von der unglaublichen Reise, die ich gerade antreten wollte.“

Paris Hilton wusste es sofort

Weiter schrieb die 39-Jährige: „Mein Leben war immer leer, als ob mir etwas fehlte. Aber als ich dich traf, wusste ich, dass du der Richtige warst. Du hast mein Herz mit so viel Liebe erfüllt. Ich glaube, dass alles aus einem Grund geschieht, denn alles in meinem Leben, alles Gute und Schlechte, hat mich direkt zu dir geführt“, so Paris schwer verliebt.

Sie könnte nicht glücklicher sein

„Du bist mein Grund dafür, dass ich so glücklich bin und mich wie das glücklichste Mädchen der Welt fühle! Ich liebe es, dich glücklich zu machen und verspreche, dich für immer zum Lächeln zu bringen. Liebe so viel Schönes! Alles Gute zum Jahrestag!“ Klingt ganz danach, als schwebe die Blondine auf Wolke 7.

