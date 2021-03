Paris Hilton: Hat sie wirklich nie nachgeholfen?

31.03.2021 13:00 Uhr

Paris Hilton, die Mutter aller It-Girls, hat sich angeblich noch nie beautymässig operieren lassen.

Die 40-Jährige hat sich vor kurzem mit Carter Reum verlobt und strahlt so sehr wie noch nie. Doch das sei reinste Natur, so die Kult-Blondine im Interview mit dem Magazin „Tatler“!

Kein Botox. Nix.

Paris Hilton verriet: „Ich habe mir noch nie Filler spritzen lassen, ich habe mir nie Botox spritzen lassen, ich habe mir noch nie irgendetwas in mein Gesicht spritzen lassen. Ich bin zu 100 Prozent natürlich.“

Aber warum sieht die Amerikanerin immer so frisch aus? Hilton dazu: „Ich habe mich mein ganzes Leben lang von der Sonne ferngehalten.“

Glücklich mit dem neuen Verlobten

Kürzlich sagte sie über ihr Leben: „Ich genieße es. Ich bin an der besten Stelle in meinem Leben. Ich war noch nie so glücklich. Ich bin endlich zu Hause mit meinem Freund und es ist so unglaublich. Mein Leben war so hektisch, 250 Tage im Jahr auf Reisen, zwei Jahrzehnte lang. Natürlich ist es eine wirklich beängstigende Zeit auf der ganzen Welt und mein Herz schlägt für alle. Aber ich versuche, den Silberstreif am Horizont zu sehen, und für mich war es wunderbar, mein Leben und meine Prioritäten neu zu bewerten.”