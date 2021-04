Paris Hilton schlägt ihr berüchtigtes Sextape immer noch auf’s Gemüt

17.04.2021 20:15 Uhr

Paris Hilton denkt, dass sie wegen ihres berühmt-berüchtigten Sextapes von 2004 lebenslang leiden wird.

2004 veröffentlichte ihr Ex-Freund Rick Salomon ohne Zustimmung der Hotelerbin das intime Video, das sie drei Jahre davor zusammen gefilmt hatten. Das Trauma verfolgt die 40-Jährige bis zum heutigen Tag.

Paris Hilton leidet noch immer darunter

„Das ist etwas, das mein ganzes Leben lang wehtun wird“, ist Paris Hilton überzeugt.

„Es ist stets in meinem Hinterkopf. Als es passierte, waren die Leute so gemein deswegen. Die Art und Weise, wie in nächtlichen Talkshows und den Medien darüber geredet wurde, und das zusammen mit meiner Familie zu sehen, war einfach herzzerreißend.“ Damals habe sie „jeden einzelnen Tag geweint“ und jegliche Lebensfreude verloren. „Ich wollte mein Haus nicht verlassen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben vorbei war.“

Von Rick Sol0mon reingelegt

Dass ihr Ex sie dermaßen hinterging, habe eine tiefe Wunde hinterlassen. „Es war eine private Erfahrung zwischen zwei Leuten. Du liebst jemanden, du vertraust jemanden und wenn dein Vertrauen auf diese Weise gebrochen wird und die ganze Welt zusieht und lacht… Es war sogar noch schmerzhafter für mich, dass diese Leute dachten, dass ich es absichtlich getan habe“, fügt die Unternehmerin im Gespräch mit „Vanity Fair“ hinzu. „Ich habe immer noch posttraumatische Belastungsstörungen, wenn ich darüber rede.“ (Bang)