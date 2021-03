Patrick Schwarzenegger über das Männerbild von Papa Arnold

04.03.2021 21:45 Uhr

Patrick Schwarzenegger denkt, dass sein Vater Arnold Schwarzenegger immer noch lernt, "was es wirklich bedeutet, ein Mann zu sein".

Der berühmte Vater des 27-jährigen Patrick Schwarzenegger ist eines der größten Talente Hollywoods und begann seine Karriere zunächst als Bodybuilder, wobei er im Alter von 20 Jahren zum Mr. Universe gekrönt wurde.

Bodybuilding-Ikone

Der österreichische Superstar Arnold Schwarzenegger startete seine Karriere in der Filmbranche mit dem Streifen „Conan der Barbar“ aus dem Jahr 1982 und war zwei Jahre später in dem ersten der beliebten ‚Terminator‘-Filme zu bewundern.

Arnold wurde seit den 1970er Jahren zwar zu einer Ikone für Männer weltweit, aber Patrick findet, dass sich die Maskulinität seines 73-jährigen Vaters über die Jahrzehnte hinweg „veränderte“.

Das Männerbild hat sich gewandelt

In einem Interview mit der „Sixty Seconds“-Kolumne der Illustrierten „Metro“ erklärte Patrick über den Action-Star: „Ich denke, dass sich die Idee davon, was ein Mann ist, in den letzten paar Jahren total verändert hat, aber auch, dass das in den letzten 10, 50, 100 Jahren so der Fall war. So wie mein Vater in Österreich und Deutschland gleich nach dem Zweiten Weltkrieg aufwuchs, da gab es viele gebrochene Männer. Wenn es also um das Ideal von dem ging, was ein Mann ist, das gab es da nicht wirklich. […] Und dann heiratete er meine Mutter und hatte unsere Familie, er ist immer noch dabei, herauszufinden, was es wirklich heißt, ein Mann zu sein.“ (Bang/KT)

Arnold Schwarzenegger: Seine 15 größten Kinohits

1982: Conan der Barbar

1984: Terminator (The Terminator)

1985: Red Sonja

1987: Predator

1987: Running Man

1988: Red Heat

1988: Twins – Zwillinge

1990: Die totale Erinnerung – Total Recall

1990: Kindergarten Cop

1991: Terminator 2 – Tag der Abrechnung

1993: Last Action Hero

1994: True Lies – Wahre Lügen

2002: Collateral Damage – Zeit der Vergeltung

2012: The Expendables 2

2013: The Last Stand