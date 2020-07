Montag, 27. Juli 2020 13:23 Uhr

Paul Janke: Darum klappt es beim Bachelor nicht mit der Liebe

An mangelnden Angeboten liegt es garantiert nicht. Trotzdem will es bei Paul Janke mit der ganz großen Liebe einfach nicht klappen. Seine Schwester Anna verrät, warum der Ur-Bachelor weiter auf der Suche ist.

Er war der erste Rosenkavalier im deutschen TV – doch die erste Staffel „Bachelor“ endete für Paul Janke (38) nicht wirklich mit Schmetterlingen im Bauch – und auch seit seiner Teilnahme bei dem Kuppelshow-Format will es in Sachen Liebe nicht so richtig rund laufen bei dem Junggesellen.

Paul lässt sich blenden

Der Ur-Bachelor wartet immer noch auf die große Liebe. Trotzdem gibt es eine Frau, die er als die wichtigste Person in seinem Leben bezeichnet: seine große Schwester Anna (40). In einem gemeinsamen RTL-Interview haben die beiden jetzt über Pauls Liebesleben geplaudert. Schwesterherz Anna weiß, warum es bei ihrem Bruder mit der Liebe nicht läuft.

„Er lässt sich optisch blenden“, so Anna, die im Gegensatz zu Paul seit nun schon neun Jahren glücklich unter der Haube ist. Die 40-Jährige hat ihren Traummann also bereits gefunden – und weiß auch ganz genau, wie die perfekte Frau an Pauls Seite sein muss.

Der Bachelor achtet auf innere Werte

Die schwesterliche Kritik will der Blondschopf nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Er achte neben dem Äußeren auch auf die inneren Werte bei einer Frau.

„Also der Charakter ist natürlich wichtig und dass sie trotzdem Humor haben muss und Intelligenz besitzen sollte oder muss, das steht außer Frage“, sagt er. Daraufhin wirft Anna ein: „Aber dann ist die Frage ja relativ schnell beantwortet, warum du noch nicht verheiratet bist und noch nicht die richtige Frau gefunden hast.“

Traumfrau muss erst gebacken werden

Paul reagiert erst einmal ahnungslos. „Die muss man ja wahrscheinlich erst backen“, zieht ihn seine Schwester auf. „Das sind ja schon zu Recht auch Ansprüche, die einfach schwer zu erfüllen sind.“

Alles in allem ist Anna jedoch zuversichtlich, dass der Ex-Rosenkavalier seine Traumfrau finden wird: „Was nicht ist, kann ja noch werden.“

