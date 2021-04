Pietro Lombardi will sein eigenes Eis in den Handel bringen

Pietro Lombardi will sein eigenes Eis in den Handel bringen

25.04.2021 10:36 Uhr

Pietro Lombardi, Deutschlands Liebling Nr.1., bringt seine eigene Eiscreme auf den Markt. Noch im April soll es soweit sein.

Der „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner von 2011 ist nicht nur einer der wenigen DSDS-Kandidaten, die musikalisch erfolgreich geworden sind, er ist auch ein beliebtes Werbegesicht und ein gern gesehener TV-Show-Gast.

„Lemon Pie“ von Pietro Lombardi

Das scheint dem Sänger aber nicht mehr zu reichen, denn nun möchte er auch sein eigenes Eis im Supermarkt stehen sehen. In einem Video auf Instagram verriet Pietro Lombardi jetzt: „Leute, es ist raus! Bald wird es in Zusammenarbeit mit IceCreamUnited mein eigenes Eis in der Sorte ‚Lemon Pié‘ überall im Handel zu kaufen geben“, jubelt der Star.

Die neue Sorte soll nach Käsekuchen mit Zitronensoße und Keksstücken schmecken.

Lukas Podolski wirbt auch dafür

Der Name der Kreation ist dabei zweideutig, denn „Pie“ heißt nicht nur „Kuchen“ auf Englisch, sondern ist auch Pietros Spitzname bei den Fans. Wann genau diese Pietros Eis zu schmecken bekommen werden, ist aber noch nicht klar. Der Musiker erklärt: „Genaues Datum und Infos folgen noch, aber jetzt wisst ihr Bescheid, worum es die ganze Zeit ging.“

Ice Cream United veröffentlichten den Clip auf ihrer Insta-Seite. Noch im April wolle man die neue Eissorte veröffentlichen, heißt es in einem anderen Beitrag von Anfang März. Und auch Lukas Podolski warb schon für das Eis. (Bang/KT)