Pop-Schwergewicht Lizzo weist Bodyshamer zurecht

28.03.2021 11:21 Uhr

US-Rapperin Lizzo lässt ihrer Wut auf Bodyshamer freien Lauf.

Die US-Sängerin setzt sich schon seit langer Zeit für die Body Positivity-Bewegung ein. Dass sich vor allem auf Social Media viel verändern muss, bis kurvigere Frauen nicht mehr zur Zielscheibe von Bodyshamern werden, macht sie nun in einem TikTok-Clip deutlich.

Kritik an Kommentaren

„Ich habe ein paar dieser Videos über dicke Frauen gesehen, die gesund essen und aktiv bleiben, aber kein Gewicht verlieren zu können scheinen. Ich denke, dass diese Art von Videos wichtig sind – ob sie vorhaben, Gewicht zu verlieren oder nicht – einfach um zu zeigen, dass jeder Körper anders ist und anders funktioniert“, schildert Lizzo.

„Was mich wirklich stört, sind die falschen Ärzte in den Kommentaren, die sagen ‚Oh, du hast das‘ oder ‚Du hast möglicherweise diese Krankheit…‘ Nein! Nein! Was, wenn ich einfach dick bin? Was, wenn das einfach mein Körper ist?“

Lizzo kritisiert falsche Schönheitsideale

Die „Juice“-Sängerin kritisiert, dass nach wie vor unrealistische Schönheitsideale verherrlicht werden würden. Dabei könne man individuelle Körperbedürfnisse und Konstitutionen einfach nicht miteinander vergleichen. „Nicht alle Körper sind konzipiert, um dünn mit einem Sixpack zu sein. Wenn du dich heute niedergeschlagen fühlst… dann erinnere dich einfach daran, dass dein Körper dein Körper ist. Niemand hat deinen Körper. Also genieß es, B****“, lautet die starke Botschaft der Rapperin. (Bang)