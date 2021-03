Priyanka Chopra wehrt sich nach Oscar-Bashing

17.03.2021 20:00 Uhr

Priyanka Chopra Jonas hat auf einen Kritiker reagiert, der meinte, sie sei nicht "qualifiziert" genug, um die Oscar-Nominierungen 2021 bekannt zu geben.

Der kritische Tweet lautete: „Keine Respektlosigkeit gegenüber den beiden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr Beitrag zu den Filmen sie dazu qualifiziert, die Oscar-Nominierungen anzukündigen.“

Gepfefferte Antwort

Als Antwort auf den Beitrag auf Twitter teilte die „The White Tiger“-Darstellerin gekonnt ein Video, in dem sie durch ihr IMDB-Profil scrollt, in dem alle ihre schauspielerischen Arbeiten aufgelistet sind, darunter „Baywatch“, „Quantico“ und „We Can Be Heroes“, um nur einige zu nennen. Sie betitelte den Post: „Würde gerne deinen Gedanken darüber hören, was jemanden qualifiziert. Hier sind meine 60+ Filmzeugnisse für deine versierte Überlegung.“ Nicht zuletzt ist sie seit 2002 in unzähligen Bollywood-Produktionen zu sehen gewesen.

Chopra-Film auch nominiert

Nick Jonas (28) und Priyanka Chopra (38) gaben Anfang der Woche die diesjährigen Oscar-Nominierungen mit einem speziellen, von Tik Tok inspirierten Video bekannt. Unter den Nominierungen in der Kategorie „Bestes adaptierte Drehbuch“ ist im Übrigen auch der Film ‘The White Tiger’, in dem Chopra mit von der Partie ist. (Bang)

Priyanka Chopra: Ihre bekanntesten Filme

2015–2018: Quantico (Fernsehserie)

2017: Baywatch

2019: Isn’t It Romantic

2021: Der weiße Tiger (The White Tiger)