14.01.2021 21:50 Uhr

Rihanna zeigt sich hier megahot in Unterwäsche

Rihannas Savage x Fenty-Marke hat die Kampagne für den Valentinstag 2021 veröffentlicht. Darin zeigt sie sich in rotzfrecher Unterwäsche in Knallrot.

Die „Love On The Brain“-Sängerin ist in einem Videoclip auf ihrem Account auf Instagram in einem roten Lingerie-Set zu bewundern und machte Werbung für die brandneuen Designs ihres Labels.

Kampagne mit Gastauftritten

In dem Untertitel zu dem Instagram-Posting erklärte die Schönheit: „Oh, ihr dachtet, dass ihr unser einziger Valentin seid?! Das ist süß. #XXSavageX“ In der Werbekampagne, die von Dennis Leupold gefilmt wurde, sind zudem der R&B-Star Miguel und seine Ehefrau Nazanin Mandi zu sehen. Die Kollektion zu dem romantischen Feiertag beinhalet unter anderem die Candy Hearts-Linie und Satin-Schlafwäsche für Männer.

„Macht, was ihr liebt!“

Rihanna, die derzeit den Rapper A$AP Rocky datet, erklärte gegenüber der ‚Vogue‘ über den anstehenden Feiertag, der am 14. Feburar stattfindet: “Macht das, was ihr liebt. Dabei soll es um euch gehen und dann wird euer Schatz davon profitieren. Wenn ihr euch dadurch gut und sexy fühlt, dann macht es einfach.” Die Designs können ab dem 14. Februar über Savagex.com gekauft werden. (Bang)