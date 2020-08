17.08.2020 09:49 Uhr

Robbie Williams: Darum sollen seine Kinder nicht in LA aufwachsen

Robbie Williams will nicht, dass seine Kinder in Los Angeles aufwachsen. Mit seiner Frau Ayda Field, hat der Sänger insgesamt vier Kinder.

Obwohl die Familie ein Anwesen in Beverly Hills besitzt, ist sich der Popstar nicht sicher, ob er Theodora (7), Charlton (5), Colette (20 Monate) und Beau (6 Monate) wirklich dort großziehen will. „Es gibt auch schlechte Dinge an LA. Ich kannte das Wort ‚Anspruchshaltung‘ nicht einmal, bis ich hierher kam“, hat Robbie verraten.

Quelle: instagram.com

„Es gibt diese Kids, die aufgrund ihres Geburtsorts und ihrer Eltern und ihres Geldes dieses Anspruchsdenken haben.“ Das habe ihn tief zum Nachdenken über die Zukunft seiner Familie gebracht. „Ich dachte ‚Ich will nicht, dass meine Kids auch nur in der Nähe dieser Kids sind.‘ Ich habe es noch nie zuvor in meinem Leben gesehen“, so der 46-Jährige.

Eltern von Robbie sind gesundheitlich angeschlagen

„Es führte sprichwörtlich dazu, dass meine Kinnlade nach unten klappte“, gestand der Musiker im Gespräch mit der Briten-Zeitung „The Sun on Sunday“. Ein weiterer Vorteil an einer dauerhaften Rückkehr in seine Heimat Großbritannien wäre, dass der Star in der Nähe seiner Eltern Pete und Janet wäre, die beide gesundheitlich angeschlagen sind.

Auch interessant:

Robbie Williams‘ Vater hat Parkinson

„Mein Vater hat Parkinson und meine Mutter kämpft mit ihrer psychischen Gesundheit und sie sind tausende über tausende an Meilen entfernt“, berichtete Robbie seine Sorgen kürzlich gegenüber „The Mirror“. Bleibt also abzuwarten, für welchen Wohnort sich der Sänger und seine Frau entscheiden.

Galerie

Ayda ist Schauspielerin

Robbie Williams und die türkisch-US-amerikanische Schauspielerin sind seit 2010 miteinander verheiratet. Im Gegensatz zu dem 46-Jährigen, wäre Los Angeles für die Darstellerin der bessere Wohnort. Zumindest in beruflicher Hinsicht.

Die 41-Jährige wurde unter anderem durch ihre Rollen in den Serien „Back to you“ und „Love Bites“ bekannt. Zudem hatte die Frau von Robbie Williams einen kurzen Auftritt in der Kult-Sitcom“2 Broke Girls„.