07.12.2020 22:29 Uhr

Robbie Williams sollte durch Auftragsmord beseitigt werden

Britenstar Robbie Williams enthüllte, dass er am Höhepunkt seiner Karriere in Lebensgefahr schwebte. Jedenfalls in seiner Heimat.

Der „Rock DJ“-Interpret verriet jetzt, dass ihn die „Leute schlagen wollten“ und er sogar in Lebensgefahr schwebte, als er in den 1990er-Jahren mit der Band Take That Erfolge feierte.

Auftragsmord geplant

Robbie Williams sprach in einem Interview mit Fearne Cotton im Rahmen ihres „Happy Place“-Podcasts über die Schattenseite seines Ruhmes: „Ich kam aus Stoke. Ich liebe meine Heimatstadt, ich war nicht dazu in der Lage, dorthin zu gehen oder auszugehen als ich 17 Jahre alt war. Egal wo ich hinging, wollten mich die Leute zusammenschlagen. An einem Punkt soll man geplant haben, mich durch einen Auftragsmörder zu töten, worüber ich noch nie gesprochen habe.“ Nähere Hintergründe führte der Sänger nicht an.

Ruhm hat ihn verändert

Robbie gestand, dass er damit zu kämpfen hatte, im Rampenlicht zu stehen und wünschte sich trotz seiner erfolgreichen Karriere in der Musikindustrie so sehr „eine Rückkehr zur Normalität“. Der 46-jährige Sänger fügte hinzu: „Mein Leben wurde sofort durch einen Filter betrachtet und dann wurde ich praktisch innerhalb fünf, sechs, sieben Monate mit einem Raumschiff auf den Mars katapultiert.“ (Bang)