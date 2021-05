Rocco Stark statt auf dem Weg zum Papst – 1.770km in der Heimat

Rocco Stark auf dem Weg zum Papst - 1.800km zu Fuß!

19.05.2021 09:06 Uhr

Schauspieler Rocco Stark kommt bei einem Extrem-Lauf an seine Grenzen.

Der 34-Jährige Berliner hat sich so einiges vorgenommen: Er will von seinem zeitweiligen Zuhause an der Ostsee knapp 1.800 Kilometer bis zum Papst im Vatikan joggen, um ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen.

Kurzfristige Planänderung

Weil Rocco Stark wegen der aktuellen Reisebeschränkungen die Tour abbrechen musste, läuft er den Rest nun in Deutschland ab. Das bedeutet für Stark 40 bis 60 Kilometer täglich. Im Interview mit der Seite „Promiflash“ gab er jetzt zu: „Manchmal habe ich kurz vor dem Einschlafen einen plötzlichen tiefen Atemzug, von dem ich gefühlt ins Leben zurückholt werde und aufwache, als ob ich aufhöre zu atmen und verspüre das Gefühl, dass ich eventuell gar nicht mehr aufwache.“

Rocco mit starker Haltung

Doch genau diese Sorgen spornen ihn an, so Rocco weiter: „Menschen mit anderen Hautfarben, Menschen, die aus anderen Ländern zu uns flüchten müssen deswegen, Menschen, die umgebracht werden, weil sie jemanden lieben, der das gleiche Geschlecht hat. Du musst morgen aufwachen und dann läufst du weiter.“ (Bang)