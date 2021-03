Rosie Huntington-Whiteley genauso störrisch wie ihr berühmter Gatte

Eigensinniges Traumpaar: Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham

13.03.2021 10:45 Uhr

Das britische Model Rosie Huntington-Whiteley kann durchaus kämpferisch werden. Da steht sie ihrem Göttergatten in nichts nach.

Die 33-Jährige verriet, dass sie und ihr Verlobter Jason Statham, mit dem sie seit 2010 zusammen ist, beide unglaublich eigensinnig seien, eine Eigenschaft, die ihr dreijähriger Sohn Jack geerbt habe.

Der Sohn kommt ganz nach der Mutter

Nun hat das Model offenbart, dass der ständige Wunsch, die Kontrolle zu haben, die größte Quelle jeder Reibung in den Beziehungen der Familie sei. Das Model sagte nun im Interview mit dem Magazin „Elle“: „Meine Mutter wird Ihnen sagen, dass mir nie gesagt wurde, was ich tun soll. Und ich sehe es jetzt mit meinem Sohn.“ Jack Oscar kam im Juni 2017 auf die Welt.

Auch der Charakter ihres berühmten Partners, der ebenso stark sei wie ihrer und der ihres kleinen Sohnes, spielt da mit hinein.

„Wir sind beide sehr eigensinnig“

Rosie Huntington-Whiteley sagte dazu: „Jason ist genau so, weil er jemand ist, der sehr viel Kontrolle hat und das ist wahrscheinlich manchmal der Punkt, woher die Reibung in unserer Beziehung kommt – wir sind beide unglaublich eigensinnig.“

Diese Reibungen entstehen übrigens nicht nur zwischen dem Paar, sondern auch Söhnchen Jack kann schon richtig auf den Tisch hauen, wenn er will. „Und jetzt haben wir diesen drei Jahre alten, eigenwilligen kleinen Kerl, so dass es in unserem Haushalt kämpferisch sein kann.“ (Bang/KT)