30.12.2020 17:00 Uhr

Rupert Grint: Frischgebackener Papa und dann so eine Serie!

Rupert Grint soll eine andere "Perspektive" auf die Dinge haben, da er nun Vater ist.

Der ehemalige „Harry Potter“-Schauspieler und seine Partnerin Georgia Groome wurden im Mai Eltern ihrer Tochter Wednesday und der Star verriet, dass er aufgrund seines eigenen Babys mehr über die Bindung zwischen Kind und Elternteil gelernt hat. Zwischenzeitlich drehte er die zweite Staffel der Apple TV+ Horrorserie „Servant“.

Schlechter Zeitpunkt

Rupert Grint enthüllte gegenüber „ComicBook.com“, dass „Servant“ „wahrscheinlich die schlechteste Serie ist, an der man teilnehmen kann, wenn man gerade Vater geworden ist“. Darin geht es ja u.a. um die Trauer einer Familie nach dem Verlust eines Kindes. „Wir drehten diese Staffel wegen der Pandemie echt in irgendwie zwei Hälften. Ich bekam das Baby während der Zeit als wir uns im Lockdown befanden und kam mit dem Baby für den zweiten Teil zurück. Also war es, genau, es ist ziemlich komisch. Es hat auf jeden Fall meine Perspektive auf die Dinge verändert, aber auch auf hilfreiche Art und Weise… das war etwas, über das ich niemals wirklich Bescheid wusste, es war diese Form von Liebe…“

Offen für Potter-Fortsetzung

Der 32-jährige Star gab auch zu, dass er „niemals nie“ sagen würde, wenn sich die Möglichkeit auftun würde, erneut seine Rolle des Zauberers Ron Weasley aufzunehmen. „Das weiß ich nicht. Ich meine, ich würde niemals sagen, ‚Absolut nicht.‘ Das war ein großer Teil meines Lebens und ich habe diesen Charakter und ihre Geschichten sehr liebgewonnen“, so Grint weiter. (Bang/KT)