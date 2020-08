04.08.2020 21:49 Uhr

Sara Kulka unter Schock: Stalker belästigt sie

Sara Kulka hat seit zahlreichen Wochen mit einem Netz-Stalker zu kämpfen, den sie nach unangemessenen Nachrichten bei der Polizei anzeigte.

Das schöne Model, das auch ein ehemaliger Teilnehmer bei GNTM war, hält seine Follower auf seinen Plattformen regelmäßig mit News aus seinem Alltag auf dem Laufenden und musste nun die Schattenseite der sozialen Netzwerke am eigenen Leibe erfahren.

Viele Nachrichten über Instagram

Die 30-jährige Mutter von zwei Kindern bekam nämlich viele Nachrichten von einem ihrer Anhänger auf ihrem Instagram-Account geschickt, über die sich die Schönheit zunächst nichts weiter dachte.

Über den anonymen Schreiber glaubte Sara Kulka zunächst, dass dieser eine junge Frau sei, die sich einfach nur austauschen möchte. Die Blondine verriet gegenüber RTL, dass sie inzwischen mehr über den Stalker weiß: „Es ist ein junger Mann, wurde mir mitgeteilt“, verriet das Model.

„Pass auf in der Dunkelheit“

Sara erreichten neben lästigen Mitteilungen auch beängstigende Nachrichten von dem Stalker, der sie regelrecht bedrohte und geschrieben haben soll:

„Pass auf in der Dunkelheit, da draußen wartet bestimmt der nächste Entführer auf dich!“

Anzeige bei der Polizei

Kulka soll den Mann zwar mehrmals blockiert haben, dieser meldete sich jedoch immer wieder unter neuen Profilen bei ihr zurück. Sara hatte nach den Vorfällen einfach genug, zeigte den Stalker kurzerhand bei der Polizei an und seitdem soll nun Funkstille herrschen

Mal schauen, wie es für Sara jetzt weiter geht. Es bleibt zu hoffen, dass sie nun endlich Ruhe hat vor ihrem Stalker…

Woher kennt man Sara Kulka

2012 nahm Sara Kulka an der Sendung „Germanys Next Topmodel“ teil. Damals belegte sie den fünften Platz. Danach sah man sie in etlichen Reality-Sendungen, wie z.B. „Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“