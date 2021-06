Sarah Harrison ist sauer: „Stellt diese Frage niemals und niemanden!“

Sarah Harrison macht für ihre Fans Schwangerschaftstest

21.06.2021 09:51 Uhr

Sarah Harrison hat sich zu den Schwangerschafts-Gerüchten geäußert. Klare Ansage von der zweifachen Mutter und Influencerin Sarah Harrison!

Nachdem sie verkündet hatte, gerne wieder schwanger werden zu wollen, heizten Fans die Gerüchteküche ordentlich an, dass sie und ihr Mann Dominic bereits Kinder Nummer Drei erwarten würden.

Sarah Harrison hat genug!

Doch das wollte sie nicht auf sich sitzen lassen! Also griff Sarah zum Schwangerschaftstest und zeigte das negative Ergebnis in ihrem neuesten YouTube-Video: „Wir wollten den Test einfach machen, damit ich euch zeigen beziehungsweise beweisen kann, dass ich nicht schwanger bin – und damit ihr endlich aufhört, solche Fragen zu stellen.“

Für sie seien die Spekulationen einfach nur unangenehm: „Die Frage ‚Bist du schwanger?‘ hört sich im gleichen Moment so an wie: ‚Du hast aber einen dicken Bauch, da ist aber ein bisschen was‘! Stellt diese Frage niemals und niemanden!“

Das ist das Geheimnis hinter ihrem After-Baby-Body

Vom After-Baby-Body ist bei der YouTuberin aber mittlerweile gar nichts mehr zu sehen. In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin regelmäßig Bilder von ihrem durchtrainierten Körper und verrät dazu auch, dass sie ihre Muskeln und die schlanke Taille durch viel Work-Outs zurückbekommen hat, die sie während des Lockdowns zu Hause macht.

Bei diesen Trainings gönnt sich die hübsche Blondine Abwechslung und erklärte in einer Story, in er sie sich ebenfalls im knappen Sport-Outfit zeigt: „Ich habe jetzt 30 Minuten trainiert und fühle mich richtig gut. Ich bin total verschwitzt, auch am Bauch überall und ich werde jetzt noch ein bisschen Ausdauertraining machen: Schwimmen.“ (Bang)