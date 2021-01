16.01.2021 10:14 Uhr

Sarah Knappik: „Ich habe mich sechs Monate lang übergeben“

Reality-TV- und Selbstdarstellerin Sarah Knappik hat nach den überraschenden Baby-News ein Update gegeben.

Lange haben ihre Fans spekuliert, seit dieser Woche ist es eindeutig: Model Sarah Knappik erwartet ihr erstes Kind. Gegenüber der „Bild“-Zeitung bestätigte sie diese Woche: „Ja, ich bin im siebten Monat schwanger!“

Heftiger Appetit

Und jetzt kam auch schon das nächste Baby-Update. Sarah zu RTL: „Ich habe mich sechs Monate lang übergeben. Das ist einem unangenehm, weil das kann man auch gar nicht kontrollieren.“ Im April soll es soweit sein.

Wann sie merkte, dass sie schwanger ist, erzählte sie unterdessen „Bild“ vor wenigen Tagen: „Ich war im Sommer mit meinem Freund in Wien und als ich nach einem Ei Benedikt um 9 Uhr morgens noch starke Gelüste auf eine Gulaschsuppe hatte – und diese auch tatsächlich bestellte – hat mich mein Freund mit großen Augen angesehen. Dann wussten wir, irgendetwas ist anders. Und so wurde ein Schwangerschaftstest organisiert.“

Vater bleibt geheim

Doch warum hat sie es so lange für sich behalten? Sarah: „Die Gesundheit meines Kindes ist das Allerwichtigste. Es gibt eben Menschen, die mir weniger wohlgesonnen sind. Ich wollte erst sichergehen, dass mit meinem Kind alles in Ordnung ist, bevor ich an die Öffentlichkeit gehe. Ich wollte mein Baby und mich schützen.“

Und wer ist der stolze Papa? Das Model: „Es ist auf jeden Fall nicht Darth Vader. Aber Scherz beiseite, mein Partner möchte nicht an die Öffentlichkeit. Wir kennen uns schon länger, irgendwann hat es Klick gemacht.“

Von 2015 bis Ende August 2017 war Sarah Knappik mit dem Fernsehmoderator Ingo Nommsen liiert. (Bang/KT)