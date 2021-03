Sarah Silverman entschuldigt sich für fiesen Knastwitz bei Paris Hilton

05.03.2021 11:15 Uhr

Sarah Silverman bereut ihre Spitze gegen Paris Hilton bei den MTV Movie Awards 2017.

Die berühmte Komikerin machte sich bei der Preisverleihung vor knapp 14 Jahren über die Hotelerbin lustig, die kurz davor stand, ihre Haftstrafe anzutreten, nachdem sie unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt wurde.

Paris Hilton war schwer getroffen von Attacke

„Ich habe gehört, dass die Wachen die Gitterstäbe wie Penisse anmalen, damit sie sich im Gefängnis wohlfühlt. Ich mache mir nur Sorgen, dass sie sich die Zähne an diesen Dingern brechen wird“, lauteten die Worte der Schauspielerin bei dem Event. Diese Woche gestand die „Simple Life“-Darstellerin, dass es „schmerzhaft“ und „sehr hart“ gewesen sei, diese Kommentare zu hören.

„Ich wollte aus dem Raum rennen, aber ich versuchte einfach, stark zu sein und sitzen zu bleiben, während das ganze Publikum lachte“, so Paris Hilton.

Sarah Silverman tut es jetzt leid

In ihrem Podcast entschuldigt sich Sarah Silverman nun öffentlich bei der Blondine. „Ich habe den Witz nicht erst Jahre später bereut, sondern sofort. Ich schrieb es ihr, damit sie Bescheid wusste, aber jetzt weiß ich, dass der Brief nie bei ihr angekommen ist. Deshalb sagte ich dir also 14 Jahre später, dass es mir wirklich leid tut, Paris“, zeigt sich die 50-Jährige zerknirscht. „Das tat es mir damals und heute noch viel mehr und mit einem weit größeren Verständnis. Ich fühlte es in der Sekunde, als ich in jener Nacht dein Gesicht sah. Es fühlt sich schrecklich an, zu wissen, dass du jemanden verletzt hast und es ist wichtig, es wieder gut zu machen. Ich hoffe, dass ich es hiermit tun kann.“

Ihren eigenen Witz bezeichnet Sarah rückblickend als „hässlich“. In den letzten Jahren habe sie versucht, ihr Bewusstsein als Komikerin zu erweitern und „knallharte Witze mit echtem Herz“ zu verbinden. „Damals war der Konsens, dass das nicht möglich war und ich akzeptierte es vollends.“ (Bang)