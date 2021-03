Sharon Stone: Hat Leonardo DiCaprio ihr seine Karriere zu verdanken?

Sharon Stone: hat Leonardo DiCaprio ihr seine Karriere zu verdanken?

31.03.2021 17:57 Uhr

Sharon Stone bezahlte Leonardo DiCaprios Gehalt für „Schneller als der Tod“ - denn sie wollte den talentierten Jungen unbedingt an Bord haben.

Sharon Stone (63) hat verraten, dass sie TriStar Pictures davon überzeugen musste, den damals 21-jährigen Schauspieler Leonardo DiCaprio in dem Western-Film von 1995 zu besetzen. „Schneller als der Tod“ kam zwei Jahre vor DiCaprios Durchbruch zum Weltstar im Blockbuster „Titanic“ von 1997 heraus.

Sie hat sein Talent erkannt

In ihren Memoiren „The Beauty of Living Twice“ schreibt Stone: „Dieser Junge namens Leonardo DiCaprio war der Einzige, der das Vorsprechen gemeistert hat. Meiner Meinung nach war er der Einzige, der hereinkam und weinte und seinen Vater anflehte, ihn zu lieben, als er in der Szene starb.“

Die Studiobosse waren jedoch zögerlich und verstanden nicht, warum Sharon unbedingt einen unbekannten Schauspieler nehmen wollte. Die „Basic Insict„-Darstellerin schreibt weiter: „Das Studio sagte, wenn ich ihn so sehr wollte, könnte ich ihn von meinem eigenen Gehalt bezahlen.

Heute ist er Oscar-Preisträger

Der heute 46-jährige Oscar-Preisträger hatte vor dem Western in Filmen wie „This Boy’s Life“ (1993), „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ (1993) und „Jim Carroll – In den Straßen von New York“ (1995) mitgespielt. In ‚Schneller als der Tod’ waren auch die Stars Gene Hackman und Russell Crowe dabei.

(bang)