09.12.2020 16:22 Uhr

Shawn Mendes: “Ich hab ein verdammt großes Ego“

Shawn Mendes gibt zu, dass es fünf Jahre dauerte, bis er merkte, dass er in seine Freundin Camila Cabello verliebt ist. Von Liebe auf den ersten Blick kann bei den beiden also offensichtlich nicht die Rede sein.

Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) könnten nicht glücklicher miteinander sein. Allerdings brauchte er etwas länger, um sich seine Liebe zu der Künstlerin einzugestehen. Beim Anschauen eines Interviews, das die beiden im Jahr 2015 gaben, erklärte Shawn: „Es ist echt hart, sich das jetzt noch einmal anzuschauen. Ich erinnere mich daran. Ich habe es nicht einmal akzeptiert, dass ich absolut verliebt in sie war“, so der Popstar.

Shawn Mendes hat lange gebraucht

“Drei Jahre nach diesem Interview konnte ich es mir endlich eingestehen und nach weiteren zwei Jahren entschied ich mich dazu, etwas zu unternehmen“, erklärte der Sänger. Der 22-jährige Frauenschwarm erzählte erst vor Kurzem, dass es ihm die “Havana“-Interpretin beibrachte, seine Gefühle auszudrücken und sich „verletzlicher“ zu zeigen.

Shawn Mendes hatte Angst, Gefühle zu zeigen

In einem Interview mit “Radio.com“ erklärte Shawn: „Ich merkte, dass ich sehr viele Ängste als Mensch hatte… zu sagen, wie ich mich fühle.“ Außerdem fügte er hinzu: “Wenn es um das Herz geht, müssen wir keine Experten sein. Ich dachte, dass ich ein ziemlich offener, emotionaler Typ bin, bis ich mit jemandem in einer Beziehung war, den ich wirklich liebe und herausfand, ‚oh nein, ich habe echt dieses verdammt große Ego und ich will ihr nicht zeigen, dass ich verletzt bin und ich möchte ihr nicht zeigen, dass mich das angegriffen hat und ich will der Mann und der Starke in dieser Beziehung sein.”

Neue Netflix-Doku

Laut dem “Stitches“-Interpreten sei ihr platonisches Verhältnis eine wertvolle Grundlage für ihre spätere Beziehung gewesen.„Sie war immer da, um auf mich aufzupassen. Sie hält mir den Rücken frei und meiner Meinung nach ist dein Partner genau dafür da“, erklärt er in seiner neuen Netflix-Doku “In Wonder“.

Galerie

Sie verstehen sich blind

Die hübsche Brünette würde ihn so gut verstehen wie niemand sonst. „Als wir 16 waren, haben wir Videos von uns angeschaut“, so der Popstar. “Wir waren so davon gefangen und blickten einander an und meinten ‚Ich fühle mich nicht gut.‘ Denn wir fühlten uns sofort in unser unsicheres, befangenes 15-jähriges Ich zurückversetzt“, offenbart der Musiker. Die Stars hätten sich sofort wortlos verstanden. (Bang)