Sugababes: Darum fällt ihre Reunion zum 20. Jubiläum ins Wasser

03.03.2021 13:09 Uhr

Die Sugababes haben ihre Pläne, sich für das 20. Jubiläum der Band erneut zusammenzutun, verworfen. Die originalen Mitglieder der Mädchenband, die sich aus Mutya Buena, Keisha Buchanan und Siobhan Donaghy zusammensetzt, wollten die Veröffentlichung ihres Debüt-Albums 'One Touch' von 2000 feiern.

Dieses Jubiläum wollten die Sugababes eigentlich mit neuer Musik und Konzerten gebührend feiern. Doch es kam anders: Berichten der „Bizarre“-Kolumne der „The Sun“-Zeitung zufolge soll sich Keisha derzeit jedoch in Kanada aufhalten und dort an einer schauspielerischen Karriere arbeiten.

„Wir hatten so viele Sachen vor, aber es ist nicht passiert“

Mutya wird demnächst eine Solo-EP auf den Markt bringen und Siobhan entschied, dass sie inmitten der Coronavirus-Pandemie nicht ins Aufnahmestudio gehen möchte, um ihren kleinen Sohn nicht unnötig zu gefährden.

Keisha gab über ihren Account auf Instagram zu, dass es für die Bandmitglieder wegen der globalen Gesundheitskrise „schwierig“ war, ihre Pläne einzuhalten. “Wir hatten so viele Pläne für das vergangene Jahr. 2020 war das Jahr unseres Band-Jubiläums, wir hatten so viele Sachen vor, aber es ist nicht passiert, also müssen wir umstrukturieren.“ Und weiter: „Aber es geht darum, dass uns allen ein bestimmtes Datum passen muss und die Pandemie macht das wirklich schwierig“, erklärte Keisha.

Das waren ihre größten Hits

Overload (2000)

Round Round (2002)

Hole in the Head (2003

Push the Button (2005)

About You Now (2007)