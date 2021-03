Tiffany Haddish in neuem Netflix-Thriller „Mystery Girl“

Tiffany Haddish in neuem Netflix-Thriller "Mystery Girl"

15.03.2021 19:00 Uhr

Tiffany Haddish wird die Hauptrolle in "Mystery Girl", einem der neusten Projekte von Netflix, übernehmen.

Die 41-jährige Schauspielerin wird dem Branchendinst „Deadline“ zufolge in dem Netflix-Film nicht nur eine Rolle übernehmen, sondern wird den Streifen auch produzieren.

Der Film wird von Joseph McGinty Nichol, besser bekannt als McG, inszeniert und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Paul Tobin und Alberto Alburquerque.

Darum geht’s

Haddish wird die Rolle von Trine spielen, einer Straßenhellseherin, die in Los Angeles abseits des Rasters lebt. Trine hat keine Erinnerung daran, wer sie ist oder woher sie kommt, wird aber von einer allwissenden Stimme in ihrem Kopf geleitet, die jedermanns Angelegenheiten und dessen dunkelste Geheimnisse kennt. Als Cooper, ein vom Glück verlassener LAPD-Officer, Trine aufsucht, in der Hoffnung, dass sie ihm hilft, einen Fall zu lösen, werden die beiden des Mordes beschuldigt.

Nun müssen sie zusammenarbeiten, um ihre Namen reinzuwaschen und das ultimative Geheimnis zu lösen: das des Mystery Girls selbst. Mike Richardson und Keith Goldberg produzieren den Film für Dark Horse Entertainment. Tiffany produziert unter ihrem Label She Ready Productions. (Bang)