Überraschung: Jamie Dornan beginnt den Tag gerne mit Songs wie diesen

24.02.2021 23:40 Uhr

"Fifty Shades Of Grey"-Star Jamie Dornan enthüllte, dass er seinen Tag mit dem Singen von traurigen Songs in der Dusche beginnt.

Der 38-jährige Schauspieler mag es offenbar, seinen Morgen mit traurigen Tracks wie „Sand“ von Stephen Sondheim aus dem Jahr 1997 zu starten und zieht es vor, seinen Tag durch die Traurigkeit des Songtextes „aufzubauen“, damit es auch ein wirklich guter wird.

Jamie Dornan ziert sich

Der „Fifty Shades of Grey“-Schauspieler erklärte in einem Interview in der „The Drew Barrymore Show“ auf die Frage, was für Songs er unter der Dusche singen würde: „Oh Gott, oh, nein, nein, nein, das sag es nicht“ und gab daraufhin zu, dass es „sehr musicalmäßig“ sei und er hauptsächlich traurige Lieder wie den Song „Sand“ von Stephen Sondheim singen würde.

Vorliebe für Musicals?

Jamie Dornan enthüllte: “’Sand‘, Stephen Sondheim … Es ist traurig, ich mag es, meinen Tag mit totaler Traurigkeit zu beginnen und baue ihn von dort aus auf.”

Jamie singt solche Musical-Lieder jedoch nicht nur beim Duschen, sondern konnte seine Gesangskünste zudem mit einem Musical-Lied in dem anstehenden Film „Barb and Star Go to Vista Del Mar“ unter Beweis stellen. (Bang)