22.01.2021 10:58 Uhr

Verkündet Kim Kardashian ihre Trennung im KUWTK-Finale?

Kim Kardashians Trennung von Kanye West könnte zum Verkaufsschlager werden. Na was denn nun? Wenn es um die Ehe der Kardashian-Wests geht, gibt es ganz unterschiedliche Meinungen.

Das Paar ist inmitten der Gesundheitskrise mit seinen vier Kindern in seinem zu Hause und es soll einige Uneinigkeiten gegeben haben, wenn es um Aktivitäten für den Zeitvertreib gab. Seit Monaten wird deshalb spekuliert, dass die beiden Stars kurz vor einer Trennung stehen könnten.

„Die Kardashians wollen die Show mit einem Knall beenden“

Und genau die soll die brünette Schönheit nun ausgerechnet in der allerletzten Staffel von „Keeping Up With the Kardashians“ verkünden, wie jetzt ein Insider gegenüber „PageSix“ verkündete: „Die Kardashians wollen die Realityshow mit einem Knall beenden. Sie haben bereits gefilmt, wie Kim über ihre Eheprobleme spricht.“

Ob Kanye selbst zu sehen sein wird, wird sich erst Ende des Jahres zeigen. Aktuell sind zahlreiche Fans der brünetten Schönheit davon überzeugt, dass sie den Anwalt Van Jones datet. Im November 2020 hatte er für Aufsehen gesorgt, als er nach dem Wahlsieg von Joe Biden bei „CNN“ vor laufender Kamera in Tränen ausgebrochen war.

„Die Hoffnung, die so viele Menschen brauchen“

In einem Interview mit dem „Variety“-Magazin hatte sie ihn schon 2018 „die Hoffnung, die so viele Menschen brauchen“ genannt, nachdem sie in dem Jahr an einem Kriminalfall zusammengearbeitet hatten. Ein Insider hatte kürzlich gegenüber ‘Entertainment Tonight’ erklärt:

„Kim ist erschöpft davon, es ständig zu versuchen, denkt aber an ihre Ehegelübde, wenn sie eine wichtige Entscheidung trifft.“ Und weiter: „Kims Familie wird sie bei jeder Entscheidung, die sie trifft, unterstützen. Aber sie findet, dass es wichtig ist, zuerst herauszufinden, was das Beste für die Kinder, sie selbst, Kanye und den Rest der Familie ist, und zwar in dieser Reihenfolge.“ (Bang)