07.02.2021 10:20 Uhr

Video: Rebecca Mir macht sich mit Tänzchen über Hater lustig

Rebecca Mir macht sich über die ungewollten Schwangerschafts-Tipps der Hater lustig.

Die 29-Jährige Rebecca Mir erwartet aktuell mit ihrem Ehemann Massimo Sinató ihr erstes gemeinsames Kind und da möchte natürliche jeder einen guten Rat abgeben.

Tanzen und Sport sind nicht gut

Auch auf ihren Accounts in den sozialen Medien bekommt Rebecca haufenweise Botschaften, die einerseits nett gemeint, andererseits aber auch sehr maßregelnd sein können. Sie lässt sich davon allerdings gar nicht aus der Ruhe bringen. „Tanzen und Sport sind nicht gut für das Baby“, schreibt ein User zum Beispiel.

Ein anderer ist fest davon überzeugt: „Als Schwangere sollte man nicht so sexy Kleidung anziehen.“

Video als Antwort

Rebecca nimmt einfach alles mit Humor und veröffentlichte nun bei Instagram ein Video, in dem sie in einem hautengen Kleid, in dem ihre Babykugel besonders betont wird, herumtanzt. Dazu werden einige nervige Kommentare eingeblendet, auf die das Model offenbar pfeift, denn im Hintergrund läuft der Song ‚Vida Loca‘ von den Black Eyed Peas, in dem wörtlich übersetzt gesungen wird: „Es ist mein Leben!“ Klare Ansage an die Besserwisser…