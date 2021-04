Video: So lässt Hailey Bieber ihre Pickel verschwinden

22.04.2021 17:44 Uhr

Auch ein Model wie Hailey Bieber hat mal mit Pickelchen zu kämpfen. Sie soll Sticker der Marke Starface verwenden, um ihre Pickel zu bekämpfen, wie sie jetzt preisgab.

Das 24-jährige Model benutzt die trendigen sternenförmigen Sticker im Rahmen ihrer abendlichen Gesichtspflege. Denn auch wenn sie ein makelloses Äußeres hat, hat auch sie hin und wieder mit Pickeln zu kämpfen.

Das macht Hailey Bieber gegen Pickel

In einem YouTube-Videoclip auf ihrem Kanal erklärte die Schönheit: „Ich finde, dass wenn ich viel arbeite und ganz viel von unterschiedlichem Make-up auf meinem Gesicht trage… meine Haut ist einfach verrückt sensibel, also bekomme ich manchmal Pickel. Die kleinen Starface-Sticker liebe ich wirklich, wirklich. Sie helfen absolut dabei, dass ein Pickel schneller abheilt, also klebe ich mir immer einen von denen auf und schlafe damit ein. Und sie sehen süß aus! Ich habe nie etwas gegen eine niedliche kleine Sache.”

Sie sieht aus wie ein Donut

Hailey witzelte zudem, dass sie vor dem ins Bett gehen immer so viel Gesichtscreme auftragen würde, bis sie wie ein „glasierter Doughnut“ aussieht.

Die schöne Ehefrau von Justin Bieber verwendet jedoch zunächst einen Reinigungsbalsam, um ihr Make-up zu entfernen und wäscht ihr Gesicht danach mit einem milchigen Reinigungsgel, das sie in ihre Poren einwirken lässt.