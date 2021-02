Yolanda Hadid wollte wegen ihrer Krankheit sterben

15.02.2021 08:28 Uhr

Das ehemalige Model Yolanda Hadid leidet seit Jahren unter der Krankheit Borreliose und auch zwei ihrer Kinder sind daran erkrankt - Bella und ihr Bruder Anwar.

Auch wenn es Yolanda Hadid gesundheitlich wieder besser geht, gab es eine Zeit, die alles andere als einfach war. So hatte sie Gedächtnisverlust, Muskelschmerzen, Schlaflosigkeit und Angstzustände.

Vollständige Heilung unmöglich

Es kam sogar so weit, dass Hadid erklärt: „In vielen Nächten habe ich mir gewünscht zu sterben.“ Und weiter sagte sie jetzt im Interview mit ‘Vogue’: „Wären meine Kinder nicht gewesen, würde ich heute wohl nicht mehr hier sitzen.“ Eine vollständige Heilung gibt es bei Lyme-Borreliose jedoch nicht. Yolanda Hadid selbst leidet mittlerweile seit zehn Jahren darunter. „Ich war auf der ganzen Welt. Ich war bei 106 Ärzten und bin quer durch die Welt von Korea über die Schweiz nach Deutschland, Belgien und Holland gereist. Ich war überall“, erklärte die holländisch-amerikanische Schönheit.

Gigi Hadid ist nicht betroffen

„Wisst ihr, Bella hat damit zu kämpfen. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass diese schöne, helle Lichtgestalt auf den Titelseiten von Magazinen solche Probleme hat“, gestand die Blondine einmal in der Sendung ‚Good Day New York‘. „Sie ist immer müde. Sie könnte zehn Stunden schlafen, aufwachen und sagen ‚Ich bin immer noch müde‘. Bei der jüngeren Generation äußert es sich in Angst, akuter Erschöpfung, Gelenkschmerzen, grippeähnlichen Symptomen und sie haben einfach ständig damit zu kämpfen.“

Ihre ältere Schwester Gigi Hadid ist nicht von der Krankheit betroffen und auch bei Bellas jüngerem Bruder scheint die Erkrankung weniger ausgeprägt zu sein. Er ist nach Angaben seiner Mutter zu 90 Prozent fit und außerdem positiv gestimmt, bald wieder voll leistungsfähig zu sein.

Wieder neu verliebt

Yolanda war bis 2015 mit David Foster, einem kanadischer Songwriter, Produzenten und Komponisten verheiratet. Offenbar verstehen sich beide immer noch gut, wie das Foto ganz oben von 2020 belegt. Foster ist 16-facher Grammy-Gewinner und wurde 47-mal nominiert.

Die ehemalige „Real Housewives of Beverly Hills“-Schönheit ist seit 2019 in einer Romanze mit Joseph Jingoli, der CEO einer Baufirma ist.

(Bang)