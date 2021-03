Zum Gesundheitszustand von Michael Douglas

26.03.2021 17:00 Uhr

Ein Hollywood-Legende in Sorge: Michael Douglas' Kurzzeitgedächtnis "ist nicht mehr in Ordnung".

Der 76-jährige Schauspieler kann sich immer noch an Dinge erinnern, die vor langer Zeit passiert sind, jedoch hat er festgestellt, dass seine Erinnerung an kürzliche Ereignisse nicht mehr so gut ist.

Michael Douglas ist schockiert

Michael Douglas erzählte der Zeitschrift „AARP“: „Während dieser COVID-19-Periode, in der ich viel mehr eine Couch-Potato bin, war ich schockiert über die Abnahme meiner Ausdauer. Und mein Langzeitgedächtnis ist in Ordnung, aber mein Kurzzeitgedächtnis ist es nicht. Früher habe ich es auf das Kiffen geschoben. Aber ich habe einige Freunde, die genauso lange geraucht haben wie ich und ein fabelhaftes Gedächtnis haben, also glaube ich nicht, dass das das Problem ist. Ich recherchiere das gerade.“

Sohn Cameron war drogenabhängig

Der Oscar-Preisträger, der den 42-jährigen Cameron mit seiner Ex-Frau Diandra Luker und die beiden Kinder Dylan (20) und Carys (17) mit seiner Ehefrau Catherine Zeta-Jones hat, sprach auch über eine schwierige Zeit in seinem Leben.

Auf die Frage, was das Schwierigste war, was er als Elternteil getan hat, sagte er: „Grenzen setzen, große und kleine. Mein älterer Sohn, Cameron, war drogenabhängig und saß schließlich siebeneinhalb Jahre im Bundesgefängnis. Das war hart, ich musste mich und meine Familie schützen und meinem älteren Sohn sagen: Wenn du das Gefühl hast, dass ich mich von dir zurückziehe, dann tue ich das, weil ich Angst habe, dass du dich entweder umbringst oder jemand anderen umbringst. Diese Erfahrung mit Cameron wünsche ich niemandem.” (Bang)