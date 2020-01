Adele speckte mit Sirtfood 45 Kilo ab: Wie funktioniert die Diät?

Adele (31) hat in den letzten Monaten sage und schreibe 45 Kilo abgenommen. Die sonst sehr kurvige Sängerin ist plötzlich rank und schlank. Um abzunehmen soll Adele sich der Sirtfood-Diät bedient haben – aktuell der letzte Schrei in der Diät-Szene.

Aber was ist diese Sirtfood-Diät eigentlich und wie funktioniert sie? Entwickelt wurde der neueste Abnehm-Trend von den beiden Ernährungswissenschaftlern Aidan Goggins und Glen Metten. Wer abnehmen möchte sollte auf das Protein namens Sirtuin setzen. Das Protein zählt zu den Eiweißen, womit die Sirfood-Diät einer Low-Carb-Ernährung nahe kommt.

Die Ernährungsweise wird in drei Etappen aufgeteilt. In den ersten drei Tagen werden täglich nur 1000 Kalorien in Form von drei grünen Säften und einer Hauptmahlzeit aufgenommen. Wobei die Mahlzeit aus sirtuinhaltigen Lebensmitteln besteht. In der zweiten Etappe dürfen 1500 Kalorien zu sich genommen werden. Es gibt diesmal zwei grüne Säfte und zwei Hauptmahlzeiten.

Wenn man dann das Wunschgewicht erreicht hat, geht es über in die dritte Phase. Die Kalorienzufuhr geht nun hoch auf 1800. Säfte müssen nicht mehr getrunken, auf eine sirtuinhaltige Ernährung sollte dennoch geachtet werden.

Diese Lebensmittel enthalten Sirtuin

Walnüsse

Petersilie

Soja

Kapern

Kaltgepresstes Olivenöl

Rote Zwiebeln

Grüner Tee

Sellerie

Rucola

Schwarzer Kaffee

Rotwein

Zartbitterschokolade

Blaubeeren

Erdbeeren

Kurkuma

Knoblauch

Grünkohl

Chilis