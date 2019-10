Amber Heard ist süchtig nach Gesichtspflege

Amber Heard benimmt sich verrückt, wenn es um die Pflege ihrer Haut geht. Die ‚Aquaman‚-Darstellerin verwendet zahlreiche Produkte, um ihren Teint glatt und rein zu halten.

Besonders Gesichtsmasken haben es der Schauspielerin angetan, wie sie im Interview mit ‚The Cut‘ verrät: „Ich bin davon besessen, mein Gesicht zu waschen und alles zu befeuchten. Ich liebe es, viele Seren und Cremes zu verwenden. Ich muss zugeben, ich habe eine Schwäche für eine gute Gesichtsmaske – ich mache sie mir die ganze Zeit.“

„Ein bisschen angsteinflößend“

Amber hatte erst kürzlich ihren Debütauftritt bei Le Défile L’Oréal Paris und lief bei der jährlichen Pariser Fashion Week an der Seite von Eva Longoria und Camila Cabello auf dem Catwalk.

Eine aufregende Erfahrung für die 33-Jährige: „Ich liebe die Art und Weise, wie all die zahlreichen kreativen Disziplinen in einer Fashion Show zusammen kommen. Es ist eine sehr mutige Art, dies zu feiern und wie könnte man es besser tun als bei der Fashion Week in Paris, ein Ort der das Herzstück der Marke L’Oréal ist?“

Weiter erklärt sie: „Ich mag es außerdem, etwas Neues auszuprobieren. Das hier ist wirklich neu für mich und vielleicht ist es auch ein bisschen angsteinflößend, aber weil ich mit den Menschen zusammen bin, die ich im Laufe der letzten Jahre kennen und trauen gelernt habe, ist es eher aufregend als angsteinflößend.“