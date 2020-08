20.08.2020 12:04 Uhr

Amira Pocher hat sich von ihrer Mähne getrennt

Amira Pocher hat sich von ihrem langen Haar getrennt. In ihrer Insta-Story hat die Beauty vor Kurzem ihre neue Frise präsentiert.

Amira Pocher trägt ihr Haar nun gute 20 Zentimeter kürzer. Während andere Frauen beim Friseur um jeden Millimeter kämpfen, hatte die Frau von Oliver Pocher offensichtlich mal wieder Lust auf was Neues. Darum hat sich die 27-Jährige von ihrer langen Mähne verabschiedet und trägt nun stattdessen einen sogenannten Clavi-Cut, bei dem die Haare nur knapp über das Schlüsselbein reichen.

Quelle: instagram.com

Keine komplett neue Frisur

In ihrer Instagram-Story präsentierte Amira im Anschluss an den Friseur-Besuch prompt das Ergebnis und das kann sich definitiv sehen lassen. Ihre Haarpracht sieht so nämlich deutlich fülliger aus. Volumen pur eben. Die gebürtige Österreicherin trug ihre Mähne bereits vor einem Jahr ähnlich kurz, doch im Vergleich zu damals, ist ihre aktuelle Frisur sogar noch einige Zentimeter kürzer.

Auch interessant:

Amira Pocher erwartet ihr zweites Kind

Amira Pocher und ihr Mann Oliver erwarten derzeit ihr zweites Kind. Zuletzt hat das Model verraten, dass es wohl Anfang 2021 soweit sein soll. Die beiden haben bereits einen knapp einjährigen Sohn, den sie vegetarisch ernähren.

Galerie

Darum ernährt sie ihren Sohn vegetarisch

„Für uns Erwachsene ist es selbstverständlich. Wir wurden dazu konditioniert, das zu essen und sind damit groß geworden. Aber früher hat uns niemand erklärt, wie die Wurst auf dem Brot zustande kommt“, erklärte die Beauty zuletzt, weswegen bei dem Kleinen kein Fleisch auf den Tisch kommt.

Amira möchte, dass er selbst entscheidet

„Ich möchte damit warten, bis mein Kind weiß, was Fleisch ist, wie Fleisch entsteht und weiß, dass Fleisch Tiere sind und nicht mit einem Smiley drauf auf dem Baum wächst“, so Amira Pocher weiter. Sie selbst verzichtet aber nicht auf tierische Produkte. Mit dem Statement zeigte sich die Influencerin allerdings selten offen, denn normalerweise hält sie alles was ihren Sohn betrifft, streng aus der Öffentlichkeit heraus.