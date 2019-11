Angelina Heger hat jetzt wieder die Haare schön

Angelina Heger war wieder beim Friseur. Die 27-Jährige hat sich erst vor wenigen Wochen von ihrer langen Mähne verabschiedet. Während die Temperaturen in Deutschland immer wieder für einige heiße Tage sorgen, machte sie mit ihren Haaren kurzen Prozess.

Nun hat sie sich jedoch erneut für einen neuen Look entschieden. „back to the roots“, verkündet die Freundin von Sebastian Pannek jetzt in ihrer Instagram-Story. Dort präsentiert die frühere ‚Der Bachelor‚-Kandidatin ihren Anhängern auch gleich das Ergebnis ihres Friseurbesuchs.

Quelle: instagram.com

„IBin auf jeden Fall super happy“

Während sie zuvor noch eine blonde Mähne hatte, die ihr nur noch bis knapp über die Schultern reichte, präsentiert sie sich jetzt überglücklich mit ihrer Naturhaarfarbe. Auf die hellen Extensions, die sie lange Zeit trug, hat sie dieses Mal wieder verzichtet. Zusätzlich zu den dunkleren Haaren hat sie sich auch für einen stufigeren Schnitt entschieden.

„Ich bin auf jeden Fall super happy und zufrieden und glücklich. Alles, was positiv ist, spüre ich gerade. Jetzt sehe ich wieder frischer auf dem Kopf aus“, teilt sie ihren Followern mit.

Wie lange Angelina ihrem neuen, alten Look treu bleiben wird, wird sich zeigen. Schließlich liebt sie es auf ihrem Kopf gelegentlich für Veränderungen zu sorgen. So glücklich, wie sie derzeit mit dem Ergebnis ist, wird sie sich mit dem nächsten Umstyling jedoch sicherlich noch ein wenig Zeit lassen.