Angelina Jolie zeigt hier ihre Rücken-Tattoos

Samstag, 3. August 2019 21:28 Uhr

Angelina Jolie schafft es immer wieder aufs Neue zu beeindrucken – momentan mit ihrer neuen Duftkampagne, bei der sie einfach umwerfend aussieht und das in einem Alter von 44 Jahren und nach diversen Scheidungsproblemen mit Ex-Ehemann Brad Pitt.

In einem Video zu dem Parfüm „Guerlain Mon Guerlain Intense“, das am Freitag veröffentlicht wurde, zeigt die Schauspielerin ihre zahlreichen großen Rücken-Tattoos, während sie sich nackt in grauen Satinbögen wälzt und The Troggs Klassiker „Wild Thing“ im Hintergrund gespielt wird.

„Die Kampagne wurde in der ländlichen Umgebung von Angelina Jolies kambodschanischem Zuhause gedreht“, enthüllten die Sprecher der Duft-Marke laut „Fox News“. Für den Werbe-Film stand Oscar-Preisträger Emmanuel Lubezki hinter der Kamera.

Ein Bengal-Tiger und die Kontinente

Angelina Jolie ist bekannt für ihre vielseitige Sammlung von Tätowierungen am Körper. Dazu gehört zum Beispiel ein buddhistisches Sprichwort auf dem linken Schulterblatt, das sich wie wie folgt übersetzt: „Mögen deine Feinde weit von dir entfernt sein. Wenn du Reichtümer erwirbst, mögen sie immer dir gehören“. Und weiter: „Deine Schönheit wird die von Apsara sein (Anm. d. Red.: in der buddhistischen Mythologie eine halb menschliche, halb göttliche Frau) sein. Wohin du auch gehen magst, viele werden anwesend sein, dir zu dienen und dich zu beschützen und dich von allen Seiten zu umgeben“.

Außerdem hat der „Maleficent„-Star auch ein 30 Zentimeter langes Porträt eines Bengal-Tigers auf dem unteren Rücken, das sie sich angeblich während einer zweistündigen Sitzung mit dem Tätowierer Sompong Kanhphai – der eine traditionelle thailändische Nadel dafür verwendete- im Juli 2004 in Bangkok stechen ließ. Zusätzlich hat 44-Jährige drei Designs auf ihrem mittleren Rücken – die vier Kontinente und die klassischen Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer. Die ließ sie angeblich hinzufügen, während sie in Kambodscha ihren Film „Zuerst töteten sie meinen Vater“ drehte.

Jolie sagte kürzlich über ihre Tätowierungen: „Ich liebe sie. Sie sind Körperkunst. Ich denke nicht, dass es ungewöhnlich ist, dass jemand, der sein Leben in einer anderen Haut verbringt, sein eigenes beanspruchen will, indem er Dinge darauf aufzeichnet, die für ihn wichtig sind. „