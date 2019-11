Anne Hathaway bedankt sich bei Gott für ihre Haarpracht

Anne Hathaway dankte Gott für ihren „Good Hair Day“ an ihrem Geburtstag. Die ‚Der Teufel trägt Prada‘-Darstellerin feierte am 12. November ihren 37. Geburtstag. Aktuell erwartet sie mit ihrem Ehemann Adam Shulman ihr zweites Kind und wie das bei Schwangeren meist so ist, lagen ihre Haare auch an ihrem Ehrentag hervorragend.

Für die super sitzende Frisur dankte sie Gott. Zu einem Selfie schrieb Anne Hathaway auf ihrem Instagram-Account: „Ich fühle in dieser Geburtstagwoche so viel Liebe. Ich möchte mich bei euch allen für die Blumen und die Bücher und die Schokolade und die Karten und die Kristalle und all die anderen unglaublichen Geschenke bedanken und am meisten danke ich Gott dafür, dass er mir einen Gott Hair Day gegeben hat. Das wusste ich sehr, sehr zu schätzen.“

Dazu setzte sie noch den Hashtag mit ihrem neuen Alter. Die Schauspielerin, die mit Adam auch schon den drei Jahre alten Sohn Jonathan Rosebanks hat, weigert sich außerdem, die typische Mutter-Schuld oder ein schlechtes Gewissen zu verspüren. „Ich versuche, auch nett zu mir selbst zu sein. Ich bin kein Fan von Mommy-Schuld.“