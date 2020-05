Anne Wünsche zeigt ihre Problemzonen

Auf Instagram wirbt Anne Wünsche unter anderem für Fitnessriegel und Beauty-Shakes. Doch im Gegensatz zu anderen Influencern, die ihren Followern meist nur durchtrainierte Körper präsentieren wollen, steht die zweifache Mutter offen zu ihren Problemzonen.

Vor allem über dem Bauch der ehemaligen Serien-Darstellerin zeichnen sich kleine „Speckröllchen“ ab. Diese hat die 28-Jährige den Nutzern kürzlich ganz offen gezeigt und sich dabei an die Anhänger gerichtet, die sich in ihrem Körper nicht ganz so wohl fühlen.

Quelle: instagram.com

Selbstliebe heißt das Zauberwort!

„Furchtbar…wir Frauen zuppeln überall an uns rum und finden uns grundsätzlich zu fett! Als Mama kommen dann noch Dehnungsstreifen und die Haut, die nicht mehr ganz so straff ist, dazu“, so Anne. „Liebt euch selbst! Damit meine ich, aufzuhören sich so im Spiegel anzuschauen. Aufzuhören sich in den Bauchspeck zu kneifen und alles zu bemängeln.“

Follower können sich nicht dazu äußern

„Wir schauen uns im Spiegel an und beleidigen uns. Hör auf damit. Geh locker damit um und wenn es dich stört, ändere es“, forderte sie die Nutzer abschließend auf. Zu dem Beitrag gibt es allerdings weder Hater-Kommentare, noch positives Feedback. Die Kommentarfunktion wurde von Anne nämlich deaktiviert.