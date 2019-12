Ashley Graham nackt und stolz mit Babybauch und Cellulite

Plus-Size-Model Ashley Graham (32) erwartet mit ihrem Mann Justin Ervin gerade ihr erstes Kind und trägt schon stolz eine beachtliche Babykugel vor sich her. Das Model ist bekannt für ihre Kurven, aber auch für ihre Offenheit.

Ashley Graham liebt ihren Körper und stellt diesen auch gerne zur Schau. Auf Instagram postete die werdende Mutter ein Bild von sich splitterfasernackt, so wie Gott sie schuf. Und dazu gehören eben auch kräftige Schenkel, ein wenig Cellulite und Dehnungsstreifen.

Quelle: instagram.com

Follower sind begeistert

In einer wilden Verrenkung posiert Ashley für die Kamera und erntete dafür zahlreiche positive Kommentare. Ihre Instagram-Follower sind begeistert, dass das Model so offen mit ihrem Körper umgeht und eben auch zeigt, dass auch ein erfolgreiches Model eben nicht perfekt ist.

Ein Follower schreibt: „Du bist eine Inspiration für so viele Frauen. Danke, dass du so echt und roh bist.“ Und ein anderer stimmt zu: „Das wohl schönste Bild aller Zeiten.“ Schon in der Vergangenheit zeigte sich Ashley sehr freizügig auf Instagram und will mit ihrer Body-Positivity-Einstellung allen Freuen zu mehr Selbstbewusstsein helfen.