Barbara Schöneberger zeigt ihre behaarten Beine

Barbara Schöneberger (45) zeigt sich in der Öffentlichkeit meist perfekt gestylt. Die Moderatorin ist aber auch für jeden Spaß zu haben und kann vor allem herrlich über sich selbst lachen. Auf ihrem Instagram-Account überraschte sie ihre Follower nun mit einem ganz speziellen Video.

Wenn die kalten Monate beginnen, kann es schon einmal vorkommen, das Frau die Beinrasur etwas schleifen lässt. Anscheinend auch Barbara Schöneberger. In einem neuen Video auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sie ihr Bein und das ist übersät von langen, dicken Haaren. „Hättet ihr nicht gedacht oder?“, so Schöneberger in dem Video.

Für einen Werbespot

Doch keine Sorge, Barbara setzt neuerdings nicht auf Wildwuchs, die Beinbehaarung ist weder echt, noch auf Dauer. Gegenüber RTL verrät sie, dass es sich hierbei um ein „Styling“ für einen Werbespot eines großen Elektrofachhändlers handle.

Ihre Fans brauchen sich also nicht an diesen seltsamen Anblick gewöhnen, das Beintoupet ist nur aufgeklebt und nur für die Dreharbeiten gedacht. In dem Spot macht sich die Moderatorin für eine Gala fertig, als plötzlich ihr Rasierer den Geist aufgibt. Da ein Bein noch mit Haaren bedeckt ist, bestellt sie kurzerhand einen neuen Rasierer und kann diesen direkt im Markt abholen.