„Bauer sucht Frau“: So will Iris Abel 50 kg abnehmen

Mittwoch, 5. Juni 2019 12:15 Uhr

Iris Abel, Frau von „Bauer sucht Frau„-Star Uwe, hat sich einer Magenband-OP unterzogen, denn sie will unbedingt abnehmen. Die Operation hat sie gut überstanden. Ihr Ziel: Sie möchte rund 50 Kilo verlieren.

Zur Operation wurde sie von ihrem Mann Schweinebauer Uwe begleitet. Die Magenband-OP verlief erfolgreich und liegt nun etwa zwei Wochen zurück. Sind denn nun schon die Pfunde gepurzelt? Ja, Iris Abel kann erste Erfolge verbuchen.

13 Kilo sind weg

In einer Videobotschaft an RTL erklärt Iris Abel glücklich: „Die OP ist nun schon zweieinhalb Wochen her und ich fühle mich supergut. Von den üblichen Beschwerden hatte ich gar nichts. Ja, was soll ich sagen, 13 Kilo habe ich bis jetzt abgenommen. Ich hoffe es geht so weiter, ich freue mich wahnsinnig darüber und fühle mich saugut. Und dann steht der Traumfigur nichts mehr im Weg.“

Bei der Operation wird ein Silikonband um den oberen Anteil des Magens geschlungen. Dadurch wird künstlich eine sehr kleine Magentasche gebildet. Füllt sich diese beim Essen, signalisiert der Magen Sättigung. Patienten essen dadurch automatisch weniger. Mit den bis jetzt 13 verlorenen Pfunden ist Iris auf dem besten Weg zu ihrem Wunschgewicht!

Brigitta Lahode, Leiterin Hair & Weight von der Medical One in Dortmund erklärte zu der Mewthode: „Studienergebnisse in den letzten Jahren legen nahe, dass die Komplikationsrate relativ hoch ist. Komplikationen können über das übliche Operationsrisiko hinausgehen. Möglich sind eine Volumenzunahme des Vormagens, ein Magenbandleck, die Ausdehnung der Speiseröhre sowie eine Magenperforation.“

