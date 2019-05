Best Make-up of the Week (10): Gisele Bündchen bei der Met Gala

Mittwoch, 8. Mai 2019 18:26 Uhr

Anlässlich der diesjährigen Met Gala zeigte sich Topmodel Gisele Bündchen am Montagabend auf dem roten Teppich in New York. Die 38-Jährige konnte nicht nur mit ihrem ausgefallenen Kleid punkten, sondern auch mit ihrem geschmackvollen Make-up alle Blicke auf sich ziehen.

Quelle: instagram.com



Pastelltöne und Highlights

Visagist Hung Vanngo teilte Giseles Look auf seinem Instagram-Account und erntete dafür begeisterte Kommentare. Das Styling inspirierte insbesondere durch gekonnt gesetzte Highlights, die Gisele einen schönen sommerlichen und schimmernden Teint verliehen. Ein mattes Make-up sorgte für eine deckende Basis und ein roséfarbenes Rouge betonte Bündchens Wangen. Der strahlende Highlighter wurde schließlich auf die Wangenknochen und unter die Augenbrauen gesetzt.

Passend zu ihrem Kleid überzeugte Gisele mit einem rosafarbenen Metallic-Lidschatten, der ihre Augen zum Leuchten brachte. Pastelltöne sind besonders in der warmen Saison sehr gefragt. Dazu wurde auf verlängernde Mascara und dramatischen Eyeliner gesetzt. Für die Lippen wählte Gisele einen matten Farbton, der hervorragend mit dem roséfarbenen Lidschatten harmonierte.

Wir sind von Giseles Styling begeistert und küren sie somit zur Schönheitskönigin des Tages. (HA)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hung Vanngo (@hungvanngo) am Mai 6, 2019 um 11:24 PDT