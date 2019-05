Best Make-up of the Week (12): Sara Sampaio dramatisch in Cannes

Sonntag, 26. Mai 2019 16:08 Uhr

Im Rahmen der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes zeigte sich Topmodel Sara Sampaio vergangene Woche auf einer exklusiven Party an der Cote d’Azur. Sie brachte die Gäste nicht nur mit ihrem weißen Hosenanzug zum Staunen, sondern beeindruckte ebenfalls mit ihrem stilvollen Make-up, welches Visagist Patrick Ta auf seinem Instagram-Account teilte.

Quelle: instagram.com

Summer-Glow und rote Lippen

Sara überzeugte mit einem eleganten Sommer-Styling, das für einen dramatischen Auftritt sorgte. Ein deckendes Make-up diente als Basis für den Look, der als perfektes Zusammenspiel von dezenter Schönheit und edlem Glamour faszinierte. Die Wangen der 27-Jährigen wurden mit einem hellen Rouge betont und dazu wurden schimmernde Highlights gesetzt. Besonders im Sommer möchte Frau mit einem gebräunten Teint begeistern und gleichzeitig natürlich strahlen. Highlighter ist sowohl in hellen Farbnuancen, als auch in wärmeren Goldtönen erhältlich. Hier kommt es ganz auf das gewünschte Ergebnis an und der Experimentierfreude sind keine Grenzen gesetzt.

Sara verzichtete auf Smokey-Eyes und bestach stattdessen schlicht und zurückhaltend. Sie setzte lediglich auf verlängernde Wimperntusche und ein Highlight in der Mitte des Lids. Ihre roten Lippen wurden schließlich zum Hingucker und machten das edle Make-up komplett.

Wir sind von Saras Styling begeistert und küren die schöne Portugiesin somit zur Schönheitskönigin des Tages! (HA)