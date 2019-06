Best Make-up of the Week (13): Jennifer Lawrence strahlt

Freitag, 7. Juni 2019 16:29 Uhr

Am Mittwochabend feierte der Film „X-Men: Dark Phoenix“ große Premiere in Hollywood. Prominente Zuschauer ließen sich das Event nicht entgehen und zeigten sich stilsicher auf dem roten Teppich. Darunter auch Schauspielerin Jennifer Lawrence, die nicht nur mit ihrem stilvollen Outfit, sondern auch mit ihrem edlen Make-up begeistern konnte.

Smokey-Eyes und Nudetöne

Die 28-Jährige wählte ein edles Styling mit schimmernden Smokey-Eyes und angesagten Nudetönen. Etwas Rouge betonte ihre Wangen und ein heller Highlighter strahlte in der Mitte ihrer Augen. Dank eines glitzernden braunen Lidschattens mit goldenen Nuancen wurden Jennifers Smokey-Eyes zum Hingucker. Ein schwarzer Eyeliner setzte ihren mandelförmigen grauen Augen in Szene und verlieh dem Look etwas Dramatik. Natürlich durfte auch verlängernde Wimperntusche nicht fehlen und sorgte für den letzten Schliff.

Das restliche Make-up betörte eher schlicht und dezent. Es wurde lediglich mit einem leichten Contouring gearbeitet. Jennifers volle Lippen zierte ein matter nudefarbener Lippenstift, der zurzeit immer noch ziemlich weit oben auf der Liste der Trends zu finden ist. Eine lockere Hochsteckfrisur sorgte für die glamouröse Note und Lawrence begeisterte mit einem rundum gelungenen Auftritt. (HA)