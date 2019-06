Best Make-up of the Week (14): Lucy Hales Sommerstyle

Sonntag, 16. Juni 2019 19:42 Uhr

Schauspielerin Lucy Hale gehört zu den beliebtesten Stars auf Instagram, wenn es um Outfit- und Styleinspirationen geht. Kürzlich teilte die „Pretty Little Liars“-Darstellerin ein Foto mit ihrem 23 Millionen Fans, auf dem sie einen wunderschönen Sommerlook präsentierte.

Quelle: instagram.com

Rote Lippen als Hingucker

Lucy sorgte mit einem auffälligen Make-up für Bewunderung. Die 30-Jährige entschied sich für eine matte Base mit etwas Rouge auf den Wangen. Dezenter Highlighter überzeugte als sommerlicher Schimmer-Effekt. Dazu betonte Lucy ihre grünen Augen mit goldenem Lidschatten und verzichtete auf klassischen Eyeliner. Stattdessen punktete sie mit verlängernder Wimperntusche und bevorzugte die etwas natürlichere Variante des abendlichen Augen-Makeups. Ein knallroter Lippenstift ließ die schöne Amerikanerin zum Blickfang werden.

Der traditionelle Rotton wirkt immer wieder glamourös und begeistert stets als wahrer Klassiker. Die frische Farbe sorgt für Kontraste und setzt jede Lippenform gekonnt in Szene. Lucys Look harmonierte hervorragend mit ihrem Kleid, welches mit roten Blüten verziert war. Dazu kombinierte Hale goldene Ohrringe und trug ihr fast schwarzes Haar locker zur Seite gesteckt. Die dunkle Haarfarbe zaubert in Kombination mit roten Lippen einen schönen Schneewittchen-Effekt.

Uns hat Lucy mit ihrem Styling überrascht und darf sich somit über den Titel der Beauty-Queen der Woche freuen! (HA)

Quelle: instagram.com