Best Make-up of the Week (17): Margot Robbie begeistert wunderschön

Schauspielerin Margot Robbie sorgte in dem Film „The Wolf of Wall Street“ zum ersten Mal als schöne Verführerin für Aufsehen. Mittlerweile gehört sie zu den Top-Stars der Filmbranche und zeigte sich kürzlich erneut an der Seite des Hollywoodstars Leonardo DiCaprio beim Photocall zu „Once Upon a Time in Hollywood“ in Los Angeles.

Sanfte Farben und volle Lippen

Beim Pressetag zum neuen Highlight des Kult-Regisseurs Quentin Tarantino überraschte die 29-Jährige mit einem wunderschönen Sommer-Makeup und sorgte für euphorische Reaktionen bei ihren Fans. Über 2 Millionen Likes bekam die schöne Blondine für ihr Foto auf Instagram.

Der dezente Look überzeugte mit angesagten sanften Orangetönen. Margots blaue Augen wurden mit einem apricotfarbenen Lidschatten in Szene gesetzt und ihre Wimpern wurden mit dezenter Mascara hervorgehoben. Wenn bunte Farben auf den Augen verwendet werden, sollten sie genau auf das Outfit abgestimmt und sparsam aufgetragen werden. Nur dann wirkt das Styling edel und gekonnt, statt überschminkt und schlimmstenfalls sogar karnevalistisch.

Robbies Look ist das beste Beispiel dafür, wie man die gewagten Farben richtig einsetzt und mit diesem Trend zum Blickfang wird. Passend zum Lidschatten wurde ein matter Lippenstift in der gleichen Farbe gewählt. Die Augenbrauen wurden betont und ein sommerlicher Bronzer schmeichelte Robbies Wangen.

Auch uns konnte Margot mit ihrem Look beeindrucken und ist somit unsere Schönheitskönigin des Tages! (HA)