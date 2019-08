Best Make-up of the Week (18): Ashlee Simpson

Sonntag, 4. August 2019 18:16 Uhr

Sängerin und Schauspielerin Ashlee Simpson sorgt bei ihren Auftritten insbesondere mit ihrer langen blonden Mähne und ihrem hübschen Gesicht für Aufsehen. Kürzlich präsentierte sich die Amerikanerin bei einer Party in Los Angeles und inspirierte ihre Fans mit einem geschmackvollen Makeup.

Dezent und Elegant

Ashlee setzte auf eine edle bordeauxfarbene Satin-Bluse und wählte dazu ein dezentes Styling, mit dem sie es auf den Punkt brachte. Ein matter natürlicher Farbton deckte Unreinheiten ab und zauberte einen sommerlichen Teint. Dazu wurden Ashlees Wangen mit ein wenig Rouge hervorgehoben. Die Augenbrauen der 34-Jährigen wurden dunkler geschminkt und betörten somit als klassische Akzente. Der Look drehte sich vor allem um die gekonnt geschminkten grau-blauen Augen. Elegante Cat-Eyes wurden hier zum Blickfang. Ein satter schwarzer Eyeliner setzte Ashlees Augenform in Szene. Dazu wurde mit einzelnen Wimpern gearbeitet, die man am Wimpernkranz ankleben kann und die somit einen dramatischen Wow-Effekt zaubern.

Ashlee rundete das dezente Styling mit einem schimmernden, durchsichtigen Lipgloss ab. Dazu entschied sie sich für goldene Creolen und einen extravaganten Choker von Chanel.

Wir sind von Simpsons Look begeistert und küren sie somit zur Beauty-Queen der Woche! (HA)