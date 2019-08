Best Make-up of the Week (19): Hollywoodglamour für Jessica Goicoechea

Model und Unternehmerin Jessica Goicoechea versorgt ihre Abonnenten auf Instagram regelmäßig mit luxuriösen Lifestyle-Inspirationen und angesagtem Makeup. Vergangene Woche besuchte die gebürtige Spanierin eine exklusive Gala in Madrid und sorgte dort mit ihrem geschmackvollen Styling für Aufsehen.

Cat-Eyes und Hochsteckfrisur

Jessica setzte auf eine edle Hochsteckfrisur, die an den traditionellen Hollywoodglamour der 50er Jahre erinnerte. Auf einer Seite wurde das Haar zu einer edlen Welle gelegt und auf der anderen Seite hinter dem Ohr versteckt. Ein Look, der durch Zeitlosigkeit und Eleganz beeindruckt.

Quelle: instagram.com

Dazu setzte die schöne Blondine auf ein dezentes und hervorragend abgestimmtes Abend-Makeup. Ihre grau-grünen Augen wurden mit einem dramatischen Lidstrich und langen voluminösen Wimpern in Szene gesetzt. So wurde der sinnliche Augenaufschlag garantiert. Des Weiteren wurde mit einer matten Base gearbeitet und einige wenige Highlights betonten Jessicas Schokoladenseite. Insbesondere Jessicas Lippenstiftfarbe konnte bei diesem Look zum Hingucker werden. Das sanfte Rostrot bestach als matte Variante mit warmer Farbsättigung.

Uns hat Jessica mit ihrem Styling begeistert und ist somit unsere Beauty-Queen der Woche! (HA)