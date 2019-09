Best Make-up of the Week (21): Vanessa Hudgens bei Fashion Week

Aktuell zeigen die Top-Designer ihre neusten Kollektionen bei der begehrten Fashion Week in New York. Modeschöpferin Vera Wang lud am Dienstag zu ihrer exklusiven Show und durfte sich unter anderem über Schauspielerin Vanessa Hudgens freuen, die sich das Event nicht entgehen ließ.

Schwarz trifft auf Nude

Die 30-Jährige erschien in einem schicken Paillettenkleid und verzauberte außerdem mit einem stilvollen Makeup. Hier trafen ausdrucksstarke schwarze Partien auf sanfte Nudetöne und inspirierten als edles Gesamtbild.

Quelle: instagram.com

Neben einer deckenden Base wurde mit einem angesagten Bronzer sowie mit einem schimmernden Highlighter gearbeitet. Somit wurden Vanessas Wangenknochen gekonnt in Szene gesetzt. Dazu wurde ein schwarzer Lidschatten gewählt, der allerdings nicht das gesamte Lid bedeckte, sondern lediglich als schicke Umrandung überzeugte.

Unser Tipp

Schwarzer Lidschatten sollte sparsam verwendet werden. Wenn das gesamte Lid damit bedeckt wird, wirkt man schnell wie eine Eule. Stattdessen eignet sich der dunkle Farbton perfekt zum Verblenden von Smokey-Eyes, oder zur Verstärkung des Eyeliners und zur Unterstreichung der trendy Cat-Eyes.

Ein leicht glänzender Lippenstift in einem warmen Braunton rundete Vanessas Styling geschmackvoll ab. Ihr langes dunkles Haar trug die „High School Musical“-Darstellerin zu einem strengen Zopf gebunden und setzte außerdem auf silberne Accessoires.

Uns hat Hudgens mit ihrem Look begeistert und ist somit unsere Beauty-Queen der Woche! (HA)