Best Make-up of the Week (23): Lily-Rose Depp versprüht Glamour

Jungschauspielerin Lily-Rose Depp zeigte sich vergangene Woche anlässlich der Premiere des Films „The King“ auf dem roten Teppich in New York. Die 20-Jährige konnte erneut mit ihrem außergewöhnlichen Styling und ihrer wunderschönen Robe beeindrucken.

Dramatischer Augenaufschlag und Nudetöne

Zu ihrem eleganten Look in Schwarz und Pink setzte Lily-Rose auf ein hochwertiges Makeup, welches sie zum Hingucker des Events werden ließ. Das erlesene Styling überzeugte mit zurückhaltenden Farben, die Depps schönes Gesicht vorteilhaft in Szene setzten.

Die braunen Augen der berühmten Blondine strahlten in unterschiedlichen Braun- und Goldtönen. Schimmernder Glitzer betonte die Innenseite des Lids und sorgte für ansprechende Highlights. Nach außen hin wurde mit einem dunkleren Braunton verblendet, der außerdem auf einen dramatischen schwarzen Eyeliner traf. Klassische Mascara zauberte voluminöse und lange Wimpern und vollendete den glamourösen Blickfang.

Zudem wurde lediglich mit einer matten Base gearbeitet und das gesamte Styling inspirierte besonders schlicht und dezent. Die Wangen des Hollywoodstars wurden nur leicht unterstrichen und auf weitere Highlights wurde komplett verzichtet. Depps Lippen zierte ein heller Nudeton, der das schicke Makeup schließlich sehr passend abrundete.

Uns hat Lily-Rose mit ihrem Look begeistern können und ist somit unsere Beauty-Queen der Woche! (HA)