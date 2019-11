Best Make-up of the Week (25): Madelaine Petsch im Halloween-Look

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde weltweit Halloween gefeiert. Geister und Vampire wurden zum Leben erweckt und auch die Prominenten zeigten sich in spektakulären Kostümen auf Instagram und Co.

Teufel mit roten Lippen

Darunter auch Schauspielerin Madelaine Petsch, die als sexy Teufelin für Aufsehen sorgte. Die 25-Jährige teilte ein Foto ihres Stylings mit über 17 Millionen Fans. Auf ihrem Kopf trug sie zwei rote Teufelshörner und kombinierte sie mit einem dazu passenden engen Oberteil mit tiefem Dekolleté.

Quelle: instagram.com

Ihre wunderschönen roten Haare präsentierte sie in eleganten Wellen und komplettierte ihren Look mit einem schmeichelnden Makeup. Die Wangen der gebürtigen Amerikanerin zierte ein helles Rouge während gleichzeitig auf eine mattierende Base gesetzt wurde. Madelaines braune Augen wurden mit einem schimmernden Lidschatten hervorgehoben sowie mit einem schwarzen Eyeliner umrandet und somit in angesagte Katzenaugen verwandelt.

Zur Krönung des Stylings entschied sich Petsch für einen knallroten matten Lippenstift, der für extra Volumen und den anschließenden Wow-Effekt sorgte.

Wir sind von Madelaines Look begeistert und küren sie zur schönsten Lady der Woche! (HA)